شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره لكن الخام الأمريكي يعود مجدداً أعلى 40 دولارا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وزادت خسائرها في ظل صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت القلق بشأن الطلب العالمي ومدى الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثاني بنسبة 10.1%، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 32.9% في نفس الفترة.



وتتزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في عدد من الدول على مستوى العالم الأمر الذي ربما يجبر حكومات هذه الدول على إعادة قيود الإغلاق، ومن ثم تضرر الطلب على السلع خاصة النفط.

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كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من عشرة ملايين برميل.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 40.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.3 دولار وأقل سعر عند 38.7 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 1.9% إلى 42.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند اليوم عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 41.3 دولار.