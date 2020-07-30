البنوك تبدأ إجازة عيد الأضحى ولمدة 5 أيام

بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية، إجازتها اليوم الخميس 30 يوليو 2020 ولمدة 5 أيام بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وقرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بداية من اليوم الخميس 30 يوليو 2020، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1441هجريا.

Advertisements

وقرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020 وحتي يوم الأثنين الموافق 3 أغسطس 2020.

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن تستأنف جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، عملها صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 اغسطس 2020.

وأوضحت البنوك، والبالغ عددها نحو 40 بنكًا، أنها مستمرة في تقديم خدماتها الخاصة بسحب وإيداع النقود من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يتجاوز عددها الـ 13 ألف ماكينة، وأنه يتم متابعة عمل الماكينات على مدار اليوم.