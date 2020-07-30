شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.. المالية ترفع الحجز الإدارى عن 1075 من الممولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 30 – 7 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 على مدار اليوم التي كان أهمها الآتى:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإدارى عن1075 من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال أشهر مارس وأبريل ويونيه 2020، فور سداد قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالى يُقَّدر بنحو 66.5 مليون جنيه، فى إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومى بحيث لا نكون مضطرين للبدء من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مضى أزمة «كورونا».

قال الوزير إنه تم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى عن ٣٢٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٢٠,٣ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن من جديد، لافتًا إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر، فى الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ٣٦٢ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالى ١٣,٥ مليون جنيه، وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروعات القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2021/20.

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

وأوضحت السعيد أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم، ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الإعتبار أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.

قال مسؤول في وزارة البترول لرويترز اليوم الخميس، إن خط أنابيب شقير-مسطرد عاد للعمل مجددا الأسبوع الماضي بطاقة استيعابية 20 ألف طن يوميا من النفط الخام.

وكان خط الأنابيب تعرض للكسر في وقت سابق من هذا الشهر وتسبب في حريق هائل.

ويمتد خط الأنابيب من ميناء شقير المطل على البحر الأحمر إلى مجمع مصافي مسطرد في القاهرة الكبرى.

فى اطار المتابعة المتواصلة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لخطط الشركات البترولية لزيادة الإنتاج من الزيت الخام ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الثروة البترولية، حققت الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة رقماً قياسياً لإنتاجها من الزيت الخام تخطى 62 ألف برميل يوميا ًلأول مرة فى تاريخها منذ تأسيسها عام 1957.

ويجسد تحقيق هذا الرقم القياسى فى الإنتاج النجاح فى تنفيذ برنامج العمل المتكامل فى حقولها المختلفة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء على الرغم من التحديات التى واكبت الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا ، وقد استهدف برنامج العمل المنفذ تكثيف الأنشطة المختلفة كعمليات الاستكشاف الجديدة وتنمية الحقول القائمة ووضع آبار جديدة على الإنتاج فضلا عن تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم استغلالها إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة الأداء فى مجال الحفاظ على السلامة وحماية البيئة حيث يشير إلى ارتفاع مؤشر أداء الشركة فى مجال السلامة والبيئة من ٧٨% إلى ٩٢% نتيجة تطبيق برامج عاجلة لدعم كافة النواحى الخاصة بذلك وتطويرها وفقاً لإستراتيجية الوزارة فى هذا المجال .

فى إطار الإستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك كثفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جهودها لضمان سلامة رسائل الحيوانات الحية التى يتم استيرادها لأغراض الإستهلاك المحلى، حيث استقبلت الهيئة 82 ألف و401 رأس حيوانات حية (أبقار وجمال).

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جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول رسائل الحيوانات الحية المستوردة والتي استقبلتها الهيئة لتلبية احتياجات السوق المصري من اللحوم خلال النصف الاول من العام الجاري وعيد الأضحى المبارك.

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 30-7-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، لعدم وجود تعاملات خلال الفترة من الخميس 30 يونيو وحتي الاثنين 3 اغسطس بمناسبه عيد الأضحى المبارك، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.55 جنيه للشراء، 20.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.58 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 873 جنيها للجرام، وذلك فى ظل استقرار الأسعار العالمية للذهب حيث سجلت الأوقية 1954 دولار.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 : 747.40 جنيه

عيار 21 : 872 جنيها

عيار 21 : 996.55 جنيه

الجنيه الذهب : 6976 جنيها

السعر العالمي : 1954 دولار