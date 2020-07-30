شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير ليوروستات: تواصل ارتفاع معدلات البطالة فى أوربا.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت معدلات البطالة الموسمية في عموم دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بما كانت عليه خلال الشهر الذي سبقه من العام الحالي.

وأشار مكتب الاحصائيات الأوروبية يوروستات، إلى أن التوجه نحو الارتفاع جاء على الرغم من أن شهر يونيو كان شهد عمليات خروج تدريجية من تداعيات وباء كورونا الذي انتشر بكثافة في الدول الأعضاء في الاتحاد.

ويفيد التقرير أن متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو سجل 7,8% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ7,7% الشهر الذي سبقه من العام الحالي، بينما 7,1% مقابل 7,0% في عموم دول الاتحاد للفترة القياسية نفسها.

أما بطالة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً فقد شهدت ازدياداً ملحوظاً، إذ وصلت نسبة العاطلين عن العمل في دول الاتحاد إلى 16,8% في شهر يونيو مقابل 16,2% الشهر الذي سبقه، بينما تفاوت في منطقة اليورو ما بين 17,6% مقابل 17,5% في الفترة نفسها.

هذا وقد طالت ظاهرة البطالة النساء أكثر من الرجال في عموم دول الاتحاد وكذلك في منطقة اليورو.

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وكان يورويستات قال فى وقت سابق من الشهر الجارى إن اسعار المستهلكين بمنطقة اليورو ارتفعت قليلا فى يونيو، بينما تراجعت مقاييس للتضخم الأساسى تستبعد المكونات المتقلبة مؤكدة تقديرات صادرة فى وقت سابق.

ونوه تقريريوروستات ، الى أن التضخم السنوى فى دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 ارتفع 0.3% فى يونيو بعد أن زاد 0.1% فقط فى مايو، بما يتماشى مع تقديرات صادرة عن المكتب فى وقت سابق فى 30 يونيو، وعلى الرغم من الارتفاع، فإن التضخم ما زال يقل كثيرا عن المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي قرب 2% أو أقل من ذلك على المدى المتوسط.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ على أساس سنوي بنسبة 3.2% بينما ارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد التكتل، 1.2% في يونيو، وعوضت تلك الزيادات انخفاضا نسبته 9.3% في أسعار الطاقة.ل