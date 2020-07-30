إينى تخفض توزيعات الأرباح بعد خسارة صافية فى أسوأ فصل للقطاع على الإطلاق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلصت إيني الإيطالية توزيعاتها للأرباح وأعلنت عن تخفيضات إضافية للإنفاق بعد أن تحولت إلى تكبد خسارة صافية معدلة فيما وصفته بأسوأ فصل على الإطلاق لقطاع النفط والغاز.

وتضررت جميع شركات الطاقة الكبرى بشدة جراء تأثيرات كوفيد-19 وإجراءات العزل العام الهادفة لمنع انتشاره، مما قوض الطلب وأضعف توقعات أسعار الطاقة.

وأعلنت إيني، التي أشارت بالفعل إلى شطب أصول خلال الفترة، عن تكبد خسارة صافية معدلة 714 مليون يورو (839 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع أرباح بقيمة 562 مليون دولار قبل عام.

Advertisements

وقالت الشركة، التي خفضت توقعات الإنتاج للعام، إنها ستقلص النفقات والاستثمارات إلى نطاق عند ثمانية مليارات يورو خلال السنوات الأربع المقبلة.

كما استحدثت الشركة سياسة جديدة للتوزيعات مرتبطة بسعر برنت،لتعرض حدا أدنى 0.36 يورو. وبناء على التصورات الحالية للأسعار يشير ذلك إلى توزيعات بقيمة 0.55 يورو هذا العام. وفي فبراير تعهدت الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 0.89 يورو.