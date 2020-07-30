شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض متأثراً ببيانات ثقة الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة بالإضافة إلى متابعة المستثمرين لأبرز التطورات على صعيد أزمة فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر ثقة الشركات في نيوزلندا بنسبة 31.8% في يونيو/حزيران مقارنة بقراءة مايو/أيار التي سجلت انخفاضا بنسبة 29.8%.



وتسجل العديد من الولايات الأمريكية وعدد من الدول على مستوى العالم ارتفاعا قياسيا يوميا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

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هذا، وأعلنت الحكومة الأسترالية واليابانية زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكبر وتيرة يومية لديهما منذ بداية الأزمة.



من ناحية أخرى، يتصاعد التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصادات العالمية، فقد أظهرت القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الصادرة اليوم عن الربع الثاني انكماشا بنسبة 32.9%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي امام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.35 إلى 0.6649، وسجل أعلى سعر عند 0.6674 في حين بلغ أقل سعر عند 0.6619.