قبل ساعات من عيد الأضحى.. تراجع في أسعار الذهب بمصر بعد القفزة التاريخية

كتب: ضياء السقا
حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الخميس، تراجعا طفيفا، بمقدار جنيهين، قبل ساعات من أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا، 873 جنيها للجرام.
وكان الذهب قد حقق ارتفاعا تاريخيا في مصر، بعدما وصل عيار 21 لـ875 جنيها للجرام.
وعالميا، انخفضت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعًا بنحو 18.5 دولار بنسبة 0.94%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
وسجل سعر الأوقية 1952 دولارًا في الساعة 12.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.
وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 748 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 873 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 998 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6984 جنيها
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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