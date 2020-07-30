شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم يوم وقفة عيد الأضحى بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 30 – 7 – 2020 استقرارا فى أسعار اللحوم وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

سجلت أسعار اللحوم الكندوز 130- 150 جنيها فيما سجلت أسعار الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو، ، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو، أسعار البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها ، السجق 120-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو.

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وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت حالة الطوارئ القصوى، فى كافة القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع بأسعار مخفضة فى منافذها الثابتة والمتنقلة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، بإلغاء الإجازات والراحات لمهندسى حماية الأراضى، والمرور الدائم لمشرفى الأحواض، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، وقبل تفاقمها، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحى الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد إقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح فى الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.