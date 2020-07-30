شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يهبط بأكثر من 500 نقطة عقب تسجيل انكماش فصلي غير مسبوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الخميس في اعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة شملت تسجيل أكبر انكماش فصلي في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي سجلت انكماشا بنسبة 32.9% في الربع السنوي الثاني نتيجة هبوط إنفاق المستهلكين بنحو 34.6% في نفس الفترة.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بنحو 12 ألف طلب إلى 1.434 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نحو 1.5 مليون طلب.



واستوعب المستثمرون قرار الاحتياطي الاتحادي بالأمس والذي ثبت من خلال معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير، كما ذكر رئيس البنك "جيروم باول" أنه وفريقه سوف يتخذون كل ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% (ما يعادل 507 نقاط) إلى 26032 نقطة، كما انخفض "نادسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 10428 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 3208 نقاط.