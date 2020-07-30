مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مترو الأنفاق، عن مواعيد عملها، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الشركة، في بيان، أنه خلال عيد الأضحي لن يتم إجراء تعديلات في مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة، حيث سيتم العمل بجداول التشغيل المعمول بها حاليا أيام العطلات الرسمية، على أن يستمر التشغيل حتى منتصف الليل.

وفيما يلي جداول تشغيل الخطوط الثلاثة:

5:15 صباحًا يتم بدء التشغيل اليومي من المحطات الابتدائية في جميع الخطوط.

11:45 مساءً آخر قطار من محطة العتبة.

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11:15 مساءً آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان.

11:30 مساءً آخر قطار بالخط الأول من محطة المرج.

11:35 مساءً آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب.

11:15 مساءً آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً يقضى بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب، بهذه المناسبة، عن خالص تهنئته للشعب المصرى، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أفضل حال، وأن يحمى بلادنا من كل سوء.