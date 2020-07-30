كتب: ضياء السقا- وكالات
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رسميا، عن دخولها في ركود اقتصادي بعد فصلين متتاليين من تراجع النمو.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أشارت تقديرات أولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي تراجع بنسبة 32.9% في الربع الثاني، وهو أكبر تراجع فصلي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك حاجة لمزيد من الدعم المالي من قبل الكونجرس الأمريكي جنبًا إلى إلى جنب مع السياسة النقدية حيث يواجه الاقتصاد أكبر صدمة في التاريخ الحديث.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير مؤكدا على تعهده بفعل ما يلزم لدفع تعافي الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح باول أنه يرى تباطؤًا في وتيرة التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سوف يستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر تراجع للناتج المحلي منذ الحرب العالمية الثانية.. أمريكا تدخل رسميا في ركود اقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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