شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك ببورصات الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصات الخليج، عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك عام 1441 هـجرية، وتبدأ كافة البورصات أجازتها بداية من اليوم الخميس، فيما تختلف مواعيد انتهاء الإجازة واستئناف العمل، باستثناء بورصة السعودية، والتي حصلت على أطول فترة إجازة بداية من يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.

وحددت بورصة الكويت، إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الخميس الموافق 30 يوليو حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، على أن تعاود العمل يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، وحددت بورصتا دبي وأبوظبي العطلة الرسمية اعتباراً من يوم الخميس على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس.

أما بورصتا قطر البحرين، أعلنت مواعيد إجازة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الخميس الموافق 30 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، على أن تعاود العمل بالبورصة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، وحدد سوق مسقط للأوراق المالية، تعطل أعمالها من يوم الخميس وحتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي صباح يوم الأحد الموافق 9 أغسطس.

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تباينت بورصات الخليج، بجلسة أمس الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو، وأخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.70% خاسراً 14.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2050.77 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.45% خاسراً 19.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4304.736 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.04% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 9368.17 نقطة.

فيما صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.27% رابحاً 9.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3568.100 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.11% رابحاً 1.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1290.57 نقطة.