شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تتراجع مع زيادة عدد إصابات "كورونا" والقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل القلق المستمر بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" امس أن عدد الوفيات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة تجاوز مستوى 150 ألف حالة.



وفي بعض الولايات الأمريكية، تم تسجيل زيادات يومية قياسية بالإصابات، كما أن دولا من بينها أستراليا والهند أصبحت هي الأخرى تسجل ارتفاعات يومية قياسية بالإصابات.

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت انكماشا بنسبة 32.9% في الربع السنوي الثاني.



لكن النحاس قفز بأكثر من 50% في بورصة لندن منذ أدنى مستوى سجله في مارس/آذار إلى أن بلغ 6633 دولار للطن في الثالث عشر من يوليو/تموز الجاري، وهو المستوى الأعلى في عامين.



وعلى صعيد التعاملات في الجلسة الأمريكية، انخفضت أسععار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2.91 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.93 دولار وأقل سعر عند 2.88 دولار.