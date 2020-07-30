شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل مخاوف تعثر الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل مخاوف تعثر الطلب العالمي مرة أخري ، بعد زيادة عدوي فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم خاصة فى الولايات المتحدة ،ويضغط على الأسعار أيضا مخاوف عدم امتثال دول الأعضاء فى تحالف أوبك بلس بتنفيذ كامل حصص التخفيضات المتفق عليه سابقا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.3% إلى مستوي 40.37$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 41.31$، وسجل أعلى مستوي عند 41.38$ ،وانخفض خام برنت بحوالي 1.8% إلى مستوي 42.92$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.70$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.82$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

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تجاوزت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أكثر من 150 ألف شخص فى الولايات المتحدة يوم الأربعاء ،وسجلت البرازيل أرقاما قياسية جديدة للحالات المؤكدة والوفيات ، وارتفعت الحالات الجديدة فى أستراليا.

جددت تلك التطورات مخاوف تعثير مستويات الطلب العالمي مرة أخري ، خاصة فى الولايات المتحدة التي شددت قيود العزل الصحي من جديد.

وكان الطلب العالمي قد أخذ فى التعافي تدريجيا بالفترة الأخيرة ، بعد إنهاء إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا فى العديد من الدول الأسيوية والأوروبية.

أظهرت بيانات تتبع الصادرات ،أن العراق ما زال بعيدا بعض الشيء عن الوفاء بتعهداته ضمن اتفاق أوبك بلس ،وصدر فى تموز/يوليو كميات تفوق كثيرا ما هو متفق عليه سابقا.