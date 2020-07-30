شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى عامين قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى عامين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط نسبي لعمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني ،وسط توقعات تسجيل أسوأ وتيرة ركود منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 93.68 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.32 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.31 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، وسجل أدنى مستوي فى عامين عند 93.18 نقطة ، بعد قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

أبقي المركزي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير طبقا لمعظم التوقعات بالقرب من المستويات الصفرية ، وكرر تعهده بالحد من الأضرار الناجمة عن الوباء حيث تعطل حالات الإصابة بفيروس كورونا الانتعاش الاقتصادي.

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سيواصل الاحتياطي الاتحادي تنفيذ مشتريات السندات ومجموعة من برامج الإقراض والسيولة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد فى مواجهة أزمة الفيروس التاجي ،وقال أن الاقتصاد لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء ،وسيعتمد الانتعاش القادم بشكل كبير بالقدرة والنجاح فى السيطرة على الفيروس.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام ،والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وسط توقعات تسجيل أسوأ وتيرة ركود منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

وتصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني /2020 المتوقع انكماش بمعدل 34.5% ،وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماش بمعدل 5.0% فى الربع الأول.

وتصدر بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.440 مليون فى الأسبوع المنتهي 25 تموز/يوليو من 1.416 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 52 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.