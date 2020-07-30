شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوي فى 4 أسابيع بفعل نتائج أرباح ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتعمق خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوي فى أربعة أسابيع ،بعدما طغي تأثير تقارير أرباح ضعيفة لكبرى الشركات على تعهد البنك الفيدرالي الاتحادي على اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.8% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أدنى منذ الأول من تموز/يوليو الجاري عند 360.75 نقطة ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، بعد أداء ضعيف لقطاعي البنوك والرعاية الصحية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدني مستوي فى أربعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 2.0% ، تاليه قطاع البنوك والشركات المالية مع تراجع بنسبة 1.8%.

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انخفض سهم فولكسفاجن بأكثر من 4% ، بعدما أعلنت الشركة الألمانية عن خسارة تشغيلية فى النصف الأول من هذا العام ، وأعاذت ذلك إلى انخفاض تسليم السيارات بنسبة 27% بسبب وباء فيروس كورونا.

بعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر على مدار يومين ، تعهد البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء بالمحافظة على مشتريات السندات ومجموعة من برامج الإقراض والسيولة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد فى مواجهة أزمة الفيروس التاجي.

وقال المركزي الأمريكي أن الاقتصاد لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء ،و سيعتمد الانتعاش القادم بشكل كبير بالقدرة والنجاح فى السيطرة على الفيروس.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.2% ، بعد تعهد البنك الفيدرالي الاتحادي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.1% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.6% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 2.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.9%.