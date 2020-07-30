شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة تاريخية بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى فى غضون العشرة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.3% إلى 1,944.82$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,971.02$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,971.54$.

أنهي المعدن الثمين(الذهب) تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى تاسع مكسب يومي على التوالي , ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وسجل فى اليوم السابق مستوي قياسي جديد عند 1,981.20$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات شهر تموز/يوليو الجاري،لا تزال أسعار الذهب مرتفعة بأكثر من 11%، على وشك تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي، وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس 2011 ، بفضل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاطرة المرتفعة بالأسواق العالمية ، وبدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.4% ، ليرتد من أدنى مستوى فى عامين عند 93.18 نقطة ، المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي تعهده يوم الأربعاء بالحد من الأضرار الناجمة عن الوباء حيث تعطل حالات الإصابة بفيروس كورونا الانتعاش الاقتصادي ،وأبقي على أسعار الفائدة دون أي تغيير طبقا لمعظم التوقعات بالقرب من المستويات الصفرية.

وخلال بيان السياسة النقدي الذي صدر فى ختام اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي استمر يومين ، ربط المركزي الأمريكي حدوث انتعاش اقتصادي مباشرة بإنهاء الأزمة الصحية لفيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.16 طن متري، فى أول انخفاض يومي خلال الثمانية أيام الأخيرة ،لينزل الإجمالي إلى 1,241.96 طن متري ، متخليا عن إجمالي 1,243.12 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.