شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 13 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.34% إلى مستويات 105.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.92 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.29، بينما حقق الأدنى له عند 104.91.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو 13.1% مقابل 2.1% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 7.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 12.5% في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 6.0%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني والتي قد تظهر اتساع الانكماش لأكبر اقتصاد في العالم إلى 34.5% مقابل 5.0% في الربع الأول، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من تموز/يوليو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,440 ألف طلب مقابل 1,416 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 16,200 ألف طلب مقابل 16,197 ألف طلب في القراءة السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، كما تابعنا تأكيد محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.