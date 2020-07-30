شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 30.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 778 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.6%.

وتصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، بعد تنفيذ صفقة بيع 50 مليون سهم من شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، مما يمثل 7% من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، وذلك في صفقة قيمتها 50 مليون دولار أمريكي.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 714.2 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 614.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.6%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 414.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 380.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.7%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 374.1 مليون جنيه بنسبة 4.6%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 310.1 مليون جنيه بنسبة 3.8%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 258.3 مليون جنيه، و 251.2 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.2%، 3.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 10599.46 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أخر أسبوع قبل إجازة عيد الأضحى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1535.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.84% مغلقًا عند مستوى 2352.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.04% مغلقًا عند مستوى 12431.72 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 709.70 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 9 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 585.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 298 مليار جنيه إلى 303.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 179.7 مليار جنيه إلى 181.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.