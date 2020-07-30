شكرا لقرائتكم خبر عن 44.07 دولار لعقود برنت أكتوبر2020 و41.22 دولار للخام الامريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، 44.07 دولار للبرميل وذلك لعقود خام القياس العالمي برنت لشهر أكتوبر 2020 كما سجل عقود خام برنت لشهر سبتمبر 2020، الذي ينتهي أجله غدا الجمعة، 43.68 دولار وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.22 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، في مقابل توقعات بانخفاض المخزونات، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المستقرة لانتعاش الطلب على الوقود في أكبر مستهلك في العالم للخام وفقا لرويترز.

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وشهدت أسعار النفط ثباتا اليوم الخميس بفعل مخاوف إزاء الطلب مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يثير احتمال إعادة فرض إجراءات عزل عام حيث تجاوزت الوفيات بفيروس كورونا المستجد مستوى 150 ألف حالة في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، بينما تسجل البرازيل، ثاني أسوأ مركز للتفشي في العالم، أرقاما قياسية لأعداد الإصابات المؤكدة والوفيات. وبلغت الإصابات في أستراليا مستوى قياسيا اليوم.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

[١:١٣ م، ٢٠٢٠/٧/٣٠] +20 106 512 6434: ثابت النفط