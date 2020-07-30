شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط النيجيرى: نيجيريا تتوقع الامتثال لحصة إنتاج عند 1.412 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا اليوم الخميس، إن نيجيريا تتوقع الامتثال لحصة إنتاج نفط عند 1.412 مليون برميل يوميا لأشهر مايو ويونيو ويوليو . أدلى الوزير بتلك التصريحات خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها شركة النفط النيجيرية سيبلات. واتفقت دول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج في مواجهة أزمة فيروس كورونا التي قلصت الطلب العالمي بواقع الثلث.

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