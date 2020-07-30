شكرا لقرائتكم خبر عن 45 جنيها بدلا من 80 للتذكرة.. استمرار التخفيضات على عروض الصوت والضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن استمرار التخفيضات على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية، للمصريين والعرب وذلك حتى نهاية أغسطس المقبل، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتنشيطا للسياحة الداخلية.

وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم، أن سعر التذكرة العادية يبلغ 45 جنيها، بدلا من 80 جنيها، وسعر التذكرة VIp ٦٥جنيها، بدلا من ١٠٠ جنيه، لافتة إلى أن العروض باللغة العربية بمنطقتي الأهرامات وفيله تبدأ في الساعة السابعة والنصف مساء، أما مناطق الكرنك وإدفو وأبوسمبل تبدأ الساعة السابعة مساء.

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وقال محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، إنه احتفالا بعيد الأضحى المبارك سيتم استمرار منح تخفيضات على عروض الصوت والضوء لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفيه طوال أيام العيد.