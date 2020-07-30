شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرفع صادرات النفط فى يوليو ويضخ فوق هدف أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات شحن ومصادر بالقطاع أن صادرات العراق من النفط الخام زادت منذ بداية يوليو، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك ما زال يخفض إنتاجه دون المستوى المستهدف بموجب اتفاق تقوده المنظمة.
وبلغت الصادرات من البصرة وبقية الموانئ في جنوب العراق حتى 29 يوليو تموز 2.75 مليون برميل يوميا بناء على بيانات من رفينيتيف أيكون ومصدر بالقطاع. ويزيد ذلك المستوى بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن الأرقام الرسمية لصادرات جنوب العراق في يونيو.
وقال المصدر "ما من تغيير كبير، البصرة ما زالت عند 2.7-2.8 مليون برميل يوميا" مشيرا إلى التغيير في الصادرات المسجل منذ أول 20 يوما في يوليو.
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