شكرا لقرائتكم خبر عن الألبان وورق الصحف يتصدران قائمة السلع الأكثر استيرادا فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية تراجع القيمة الإجمالية للواردات المصرية بشكل ملحوظ، حيث بلغت 4.16 مليار دولار مايو الماضي، مقابل 6.78 مليار دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 38.7%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التي ارتفعت وارداتها خلال شهر مايو الماضي، وهي واردات الألبان ومنتجاتها وبلغت قيمتها 69.6 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 68.7 مليون دولار في مايو 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.2%، يليها الواردات المصرية من ورق الصحف والطباعة وبلغت قيمتها 47.5 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 38.7 مليون دولار في شهر مايو 2019، بنسبة زيادة بلغت 22.8%.

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وتشمل القائمة أيضا، الواردات المصرية من الأتوبيس والميكروباص والمينى باص وحدات كاملة، وبلغت قيمتها 31.1 مليون دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 15.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 101.5%.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.59 مليار دولار في خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 36.2%.

وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 1.57 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار في مايو عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 42.4%.