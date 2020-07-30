الارشيف / الاقتصاد

سامسونج تتوقع أن يقود الطلب على الهواتف الذكية أرباح النصف الثانى من العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تتوقع أن يقود الطلب على الهواتف الذكية أرباح النصف الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع سامسونج إلكترونكس أن يدعم تعاف عالمي في الطلب على الهواتف الذكية والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية الأرباح في النصف الثاني من العام، بعد أن تلقت أرباحها الفصلية الدعم من تحول صوب الإنترنت مدفوع بفيروس .

وقلصت سامسونج، أكبر مُصنع لرقائق الذاكرة في العالم، توقعاتها المتفائلة نسبيا حين أعلنت عن نتائج الربع الثاني اليوم الخميس محذرة من أن الجائحة والنزاعات التجارية تشكلان خطرا مستمرا على الأرباح.

وحققت سامسونج قفزة بنسبة 23 بالمئة في الأرباح التشغيلية في الربع الممتد بين أبريل ويونيو .

Advertisements

وارتفعت أسعار الرقائق، التي تخلق مساحة عمل مؤقتة لتسمح للأجهزة بالقيام بعدة مهام، في الربع الثاني إذ تحول الأشخاص إلى العمل والتعلم عبر الإنترنت بسبب الجائحة. واستفادت نظيرتا سامسونج إس.كيه هينكس الكورية وميكرون تكنولوجي الأمريكية أيضا من الاتجاه.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لأنشطة الرقائق في سامسونج 60 بالمئة إلى 5.43 تريليون وون في الربع الثاني، لتشكل ثلثي إجمالي الربح البالغ 8.1 تريليون وون.

وقالت سامسونج إنها تتوقع أن يظل طلب الخوادم على الرقائق قويا لبقية العام ودفعة للطلب على الهواتف الذكية، بالنظر إلى الإطلاق المزمع لمنتجات والطلب المتوقع على الهواتف القابلة للعمل على شبكات الجيل الخامس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تتوقع أن يقود الطلب على الهواتف الذكية أرباح النصف الثانى من العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا