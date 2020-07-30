الرقابة على الصادرات تستقبل 82 ألفا و401 رأس حيوانات حية استعداد للعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الإستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك كثفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جهودها لضمان سلامة رسائل الحيوانات الحية التى يتم استيرادها لأغراض الإستهلاك المحلى ، حيث إستقبلت الهيئة 82 ألف و401 رأس حيوانات حية (أبقار وجمال).
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول رسائل الحيوانات الحية المستوردة والتي استقبلتها الهيئة لتلبية احتياجات السوق المصري من اللحوم خلال النصف الاول من العام الجاري وعيد الأضحى المبارك.
وأكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة فى إطار استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كثفت من جهودها الرقابية للتأكد من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات القياسية قبل طرحها فى الأسواق من خلال تطبيق المعايير والمواصفات القياسية وبصفة خاصة على الرسائل المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك المصرى.
وأشار إلى أن رسائل الحيوانات الحية قد تم استيرادها من 11 دولة تضمنت البرازيل ،ألمانيا ،هولندا، المجر ، الولايات المتحدة ، كولومبيا ، السودان ، أوكرانيا ، جنوب إفريقيا ، الصومال ، الإمارات العربية المتحدة.
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