شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للتذبذب حول 43.30، ولم يظهر أي حركة قوية منذ الصباح، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 42.75 أو اختراق المقاومة لتحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.
نذكر بأن كسر الدعم يعتبر مفتاح سلبي سيضغط على السعر للتوجه نحو مستويات 41.25 ثم 39.44 بشكل رئيسي، بينما اختراق المقاومة سيفتح باب استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 44.80 وتمتد إلى 46.35.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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