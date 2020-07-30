شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي الآن ليختبر دعم القناة الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر مستويات 0.7105 ثم 0.7065 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة، بينما تبدأ الأهداف الإيجابية للموجة الصاعدة الرئيسية عند 0.7200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7065 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد