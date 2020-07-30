شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط ليقترب من الدعم المحوري 40.50، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 41.90، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين للخروج من النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة ومن ثم تحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي