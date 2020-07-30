شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتعرض سعر الفضة لضغط سلبي قوي ليهاجم مستوى 23.40 ويحاول الثبات دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط المتوقع بقية اليوم، ليتجه نحو زيارة مستويات 22.54 ثم 21.70 كأهداف تصحيحية تالية.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من الاندفاع صعوداً لاختراق مستوى 24.46 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 24.46

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم