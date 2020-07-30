شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتعرض سعر الفضة لضغط سلبي قوي ليهاجم مستوى 23.40 ويحاول الثبات دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط المتوقع بقية اليوم، ليتجه نحو زيارة مستويات 22.54 ثم 21.70 كأهداف تصحيحية تالية.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من الاندفاع صعوداً لاختراق مستوى 24.46 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 24.46
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للفضة 30-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.