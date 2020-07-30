شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية الآن ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، في طريقه لاختبار مستوى 1937.20 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستويات 1910.10 وقد تمتد إلى 1866.00 خلال الفترة القادمة.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد الآن إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم 1937.20 أو اختراق المقاومة 1981.20، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيقود السعر لاستئناف المسار الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 2000.00 ثم 2068.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 2020.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي