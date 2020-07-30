شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قرب حاجز 1.3000، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1.3070 وتمتد إلى 1.3200.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2925 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 1.2777 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.