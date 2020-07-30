شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قرب حاجز 1.3000، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1.3070 وتمتد إلى 1.3200.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2925 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 1.2777 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد