شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويقترب من الدعم المحوري 1.1715، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر المستوى المذكور سيضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط تبدأ أهدافه باختبار 1.1675 وتمتد إلى 1.1595، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1.1790 لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستويات 1.1815 ثم 1.1890 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد