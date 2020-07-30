شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد ألمانيا ينكمش 10.1% فى الربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات أولية اليوم الخميس، أن اقتصاد ألمانيا انكمش بنسبة 10.1 بالمئة في الربع الثاني، في أكبر تراجع له على الإطلاق، إذ انهار إنفاق الأسر واستثمارات الشركة والصادرات خلال جائحة كوفيد-19.
وقال مكتب الإحصاءات "هذا الانخفاض الأكثر حدة منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لألمانيا في 1970".
كما تظهر أرقام معدلة في ضوء العوامل الموسمية من مكتب الإحصاءات الاتحادي أنه على أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي 11.7 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش الناتج القومي تسعة بالمئة على أساس فصلي و11.3 بالمئة على أساس سنوي استنادا إلى بنود معدلة في ضوء عوامل موسمية.
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