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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 30-7-2020 لعدم وجود تعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 30-7-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال الفترة من الخميس 30 يونيو وحتي الاثنين 3 اغسطس بمناسبه عيد الأضحى المبارك، حيث استقر فى البنك المركزى المصرى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.93 جنيه للشراء.
16.03 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.94 جنيه للشراء
16.04 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.93 جنيه للشراء.
16.03 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.93 جنيه للشراء.
16.03 جنيه للبيع.
ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1884 دولاراً، وأدى انخفاض الطلب الحاضر إلى إجبار التجار في الهند والصين على تقديم خصومات كبيرة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 22.51 دولار للأوقية، بينما ارتفعت قرابة 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وتراجع البلاتين 0.5% إلى 901.14 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.5% إلى 2136.67 دولار.
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