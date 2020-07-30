شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد شهادة الأيزو العالمية للجودة والصحة المهنية بشركة مياه دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد بدوى عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن حصول محطات مياه "العدلية - الرحامنة - دقهلة2 - السلام - عزب النهضة" على تجديد شهادة الأيزو للجودة 9001 وشهادة الايزو للبيئة 14001 والمواصفة العالمة للسلامة والصحة المهنية 18001،وايزو المعامل 17025 للمعمل المركزى .

وأشار عسل إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة فى تحسين الخدمات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين ومن منطلق الحرص على تطوير الدائم والمستمر لمنظومة الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وصولا لمستويات قياسية عالمية.

واضاف رئيس الشركة أن هناك عدة متطلبات يجب اتباعها والالتزام بها فى سبيل الحصول على هذه الشهادات والتى من أهمها أن تكون الشركة المقدمة للحصول على الايزو شركة رسمية ولها سجل تجارى رسمى وتقديم طلب الحصول على شهادة ايزو والالتزام والتوافق مع متطلبات المواصلة القياسية ،وامتلاك الشركة لنظام إدارة موثق _ اهداف للشركة _ سياسة الشركة _ إجراءات _ نماذج _ تعليمات عمل _ تعليمات تشغيل هذا إلى جانب التزام وتعهد الإدارة العليا على دعم وتطبيق الجودة وقدرة الشركة على تصحيح الأخطاء واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع المشكلات قبل حدوثها أو منع تكرارها ونجاح الشركة فى اجتياز المراجعة ( التدقيق الميدانى ).

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وشدد عسل على حرص الشركة على تقديم أفضل خدمات لإنتاج مياه الشرب والصرف الصحي بجميع إرجاء محافظة دمياط.



شهادة الايزو

تجديد شهادة الايزو لشركة مياه دمياط