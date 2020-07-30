شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الشركة العامة للبترول يقفز لـ 62 ألف برميل يوميا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اطار المتابعة المتواصلة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لخطط الشركات البترولية لزيادة الإنتاج من الزيت الخام ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الثروة البترولية، حققت الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة رقماً قياسياً لإنتاجها من الزيت الخام تخطى 62 ألف برميل يوميا ًلأول مرة فى تاريخها منذ تأسيسها عام 1957.

Advertisements

ويجسد تحقيق هذا الرقم القياسى فى الإنتاج النجاح فى تنفيذ برنامج العمل المتكامل فى حقولها المختلفة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء على الرغم من التحديات التى واكبت الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا ، وقد استهدف برنامج العمل المنفذ تكثيف الأنشطة المختلفة كعمليات الاستكشاف الجديدة وتنمية الحقول القائمة ووضع آبار جديدة على الإنتاج فضلا عن تطوير البنية الأساسية اللازمة لاستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم استغلالها إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة الأداء فى مجال الحفاظ على السلامة وحماية البيئة حيث يشير إلى ارتفاع مؤشر أداء الشركة فى مجال السلامة والبيئة من ٧٨% إلى ٩٢% نتيجة تطبيق برامج عاجلة لدعم كافة النواحى الخاصة بذلك وتطويرها وفقاً لإستراتيجية الوزارة فى هذا المجال .

ويعد هذا النجاح خطوة كبيرة على طريق تحقيق طموحات استمرار الزيادة فى الإنتاج الفترة المقبلة حيث يجرى العمل على الانتهاء من عدد من المشروعات الحيوية لدعم الإنتاج من حقول العامة للبترول والتى تشمل تنمية كشف HF36 /5 بمنطقة أبوسنان بصحراء مصر الغربية والمخطط الانتهاء منه خلال النصف المتبقى من عام ٢٠٢٠، وكذلك العمل على مشروع للتعجيل بالإنتاج من كشفى منطقة خليج السويس HH 83/2 وجنوب الحمد ، إلى جانب مشروع خط الغاز بمنطقة بحار وربطه بتسهيلات شركة البحرينية لمشتقات الغاز فى إطار الاستغلال الاقتصادى وتعظيم القيمة المضافة من انتاج الغاز، حيث من المخطط الانتهاء منه خلال 6 شهور ليساهم فى زيادة إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات باعتباره من أهم عناصر البنية الأساسية القادرة على استيعاب زيادة انتاج الآبار .