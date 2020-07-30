شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 873 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 873 جنيها للجرام، وذلك فى ظل استقرار الأسعار العالمية للذهب حيث سجلت الأوقية 1954 دولار.





أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 747.40 جنيه

عيار 21 : 872 جنيها

عيار 21 : 996.55 جنيه

الجنيه الذهب : 6976 جنيها

السعر العالمي : 1954 دولار

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وقال رأفت فريد تاجر ذهب عضو شعبة المعادن الثمينة، في تصريحات ل" الخليج 365"، أن سعر الذهب عالميا شهد تراجع طفيف لكن ربما نجد مؤشر الأسعار يعود للارتفاع مجددا، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة بمصر، لافتاً إلى أن الأسعار قد تشهد تراجعا لكنه سيكون محدود مع اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح خلال الساعات القادمة.

عالميا الذهب شهد اتجاه نزولي مع الدولار لفترة وجيزة وباع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي، فيما يسود بعض الحذر مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز سياسته النقدية الميسرة.

وقال إليا سبيفاك المحلل لدى ديلي فيكس إن الذهب يتبع خطوات الدولار، الذي توقف نزوله، عن كثب.أضاف سبيفاك ”مع اقترابنا من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي ... سيزداد قلق السوق قليلا“.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي استقر عند 93.668، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ يونيو 2018 هذا الأسبوع، ويؤدي ضعف الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، إلى خفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

واستمرت حالات فيروس كورونا في الارتفاع بالولايات المتحدة وبلغت ما يزيد عن 16.6 مليون في أنحاء العالم.

وسينشر المركزي الأمريكي القرار الخاص بأسعار الفائدة في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي عليها دون تغيير، ومن المقرر أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي لجيروم باول رئيس المجلس.

ويميل الذهب للارتفاع حين تكون أسعار الفائدة منخفضة، مما يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة مع ضخ البنك المركزي للتحفيز.