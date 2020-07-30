مسئول: عودة العمل بخط أنابيب شقير-مسطرد بطاقة استيعابية 20 ألف طن يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول في وزارة البترول لرويترز اليوم الخميس،‭‭ ‬‬إن خط أنابيب شقير-مسطرد عاد للعمل مجددا الأسبوع الماضي بطاقة استيعابية 20 ألف طن يوميا من النفط الخام. وكان خط الأنابيب تعرض للكسر في وقت سابق من هذا الشهر وتسبب في حريق هائل. ويمتد خط الأنابيب من ميناء شقير المطل على البحر الأحمر إلى مجمع مصافي مسطرد في القاهرة الكبرى.

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