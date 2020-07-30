شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع تحركات للمركزى الأمريكى تدعم الإقبال على المخاطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل الذهب اليوم الخميس بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بدعم الاقتصاد الذي عصف به فيروس كورونا مما دعم الإقبال على المخاطرة، فيما يقول محللون إن المعدن الأصفر يواجه مقاومة في الأمد القصير لاختراق المستوى النفسي البالغ ألفي دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1957.17 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1950.60 دولار. وقفز الذهب أمس الأربعاء بعد أن تعهد المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر في الوقت الذي يثبط فيه الارتفاع السريع للإصابات بفيروس كورونا الآمال في انتعاش اقتصادي. Advertisements ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر عائدا . وحد من تقدم الذهب ارتفاع الأسهم الآسيوية التي اقتدت بصعود وول ستريت. ويشير محللون إلى أن الذهب ارتفع ما يزيد عن 28 بالمئة منذ بداية العام ويلقى الدعم بشكل جيد من انخفاض الدولار، وتفاقم الجائحة واحتمال تقديم المزيد من التحفيز. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.1 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.76 دولار وتراجع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2122.44 دولار.

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