الارشيف / الاقتصاد

سعر عقود القهوة الآجلة تستمر بالارتفاع-تحليل - 30-7-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة تستمر بالارتفاع-تحليل - 30-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر القهوة سيطرة الميل الصاعد بابتعاده عن الدعم المحوري المتمركز عند 106.40 لهذا اليوم لنلاحظ تسجيله لأهداف جديدة بوصوله نحو 112.20, وصول مؤشر ستوكاستيك مؤخرا نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والذي سيمكنه من تسجيل المزيد من الأهداف والتي تبدأ من 114.70 و 119.00 على التوالي.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين   109.00 و 114.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود القهوة الآجلة تستمر بالارتفاع-تحليل - 30-7-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا