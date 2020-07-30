شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة تستمر بالارتفاع-تحليل - 30-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر القهوة سيطرة الميل الصاعد بابتعاده عن الدعم المحوري المتمركز عند 106.40 لهذا اليوم لنلاحظ تسجيله لأهداف جديدة بوصوله نحو 112.20, وصول مؤشر ستوكاستيك مؤخرا نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والذي سيمكنه من تسجيل المزيد من الأهداف والتي تبدأ من 114.70 و 119.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 109.00 و 114.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد