اليورو مقابل الين يعزز المحاولات الصاعدة- تحليل - 30-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر الزوج مساره الصاعد بتشكيله يوم أمس لموجه إيجابية قوية ليستقر من خلالها قرب 123.70 محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يشكل عامل أساسي لتأكيد الإيجابية بتقديمه للعزم الإيجابي الإضافي وليمنح السعر فرصة لتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 124.30 و 125.65 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.10 و 125.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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