شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يميل لسيطرة الميل الصاعد-تحليل - 30-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تذبذب سعر الزوج مؤخرا ضمن النطاق الضيق إلا أن ابتعاده عن دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 134.70 واقترابه من الحاجز المستقر عند 136.65 يدعم فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

لتأكيد الإيجابية, ننصح بانتظار تجاوز السعر للحاجز الحالي والثبات فوقه ليمكنه ذلك من تشكيل موجات صاعدة قوية ليستهدف من خلالها مستوى 137.55 وصولا للقمة المستقرة عند 139.70 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.80 و 137.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق