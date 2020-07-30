شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالإيجابية– تحليل - 30-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تقديم سعر البلاتين مؤخرا لتداولات جانبية إلا أن استقراره بشكل إيجابي فوق مستوى 865.00 يدعونا للاستمرار بترجيح المحاولات الصاعدة لننتظر انجذابه قريبا نحو 980.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 1030.00 ليشكل ذلك المحطة الإيجابية الثانية للمسار الصاعد. استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب مستوى 80 وبتشكيل مستوى 910.00 للدعم الإضافي تشكل جميعها عوامل مؤكدة للاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تسجيل السعر للأهداف الإضافية المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 910.00 و 980.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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