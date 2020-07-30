شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يرتفع ببطء– تحليل -30-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتجديد المحاولات الصاعدة لكن ببطء واضح نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي الإضافي حتى هذه اللحظة, محاولة الثبات فوق مستوى 2.8500 ستزيد من فرص تجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 3.000 ولنذكر بأن تجاوزه لهذا المستوى سيعزز المسار الصاعد ولننتظر تسجيل المزيد من الأهداف والتي تبدأ من 3.1200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8500 و 3.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد