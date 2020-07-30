شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو بالقرب من الأعلى له في عامين أمام الدولار والأنظار مدى الانكماش الاقتصادي لألمانيا وأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 26 أيلول/سبتمبر 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الكشف عن بيانات الناتج المجلي الإجمالي لأكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا ولأكبر اقتصاد في العالم الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.1772، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1792 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1766، بينما حقق الأعلى له عند 1.1793.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس انكماش 0.2% مقابل نمو 0.6% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف أيضا عن القراءة السنوية للمؤشر ذاته والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل ألمانيا صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 6.5% مقابل 6.4% في حزيران/يونيو، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة أيضا لألمانيا والتي قد تظهر ارتفاع بنحو 42 ألف مقابل ارتفاع 69 ألف في حزيران/يونيو، وقبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 8.5% مقابل 7.8% في حزيران/يونيو.

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وصولاً للكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى 9.0% مقابل 2.2% في الربع الأول الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 10.9% مقابل 1.9%، وذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي الأوروبي عن نشرته الشهرية وقبل أظهر قراءة معدلات البطالة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل ارتفاعاً إلى 7.7% مقابل 7.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني والتي قد تظهر اتساع الانكماش لأكبر اقتصاد في العالم إلى 34.5% مقابل 5.0% في الربع الأول، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من تموز/يوليو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,440 ألف طلب مقابل 1,416 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 16,200 ألف طلب مقابل 16,197 ألف طلب في القراءة السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، كما تابعنا تأكيد محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.