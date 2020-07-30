شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار بالقرب من الأدنى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له 17 من أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم.

وفي تمام الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.22% لتتداول عند مستويات 41.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.32$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 41.27$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم فشهدت ارتفع 0.02% لتتداول عند 43.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.73$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.75$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 93.39 مقارنة بالافتتاحية عند 93.32، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.45.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني والتي قد تظهر اتساع الانكماش لأكبر اقتصاد في العالم إلى 34.5% مقابل 5.0% في الربع الأول الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من تموز/يوليو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,440 ألف طلب مقابل 1,416 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 16,200 ألف طلب مقابل 16,197 ألف طلب في القراءة السابقة.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، كما تابعنا تأكيد محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر عجز 10.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 24 من تموز/يوليو مقاربة بفائض 4.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بفائض 1.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 526.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 17% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.7 مليون برميل، لتعد المخزونات أعلى 8% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 26% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 181 منصة، لتعكس أول ارتفاع أسبوعي لها في تسعة عشرة أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 517 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بقرابة الثلاثة أرباع في أربعة أشهر.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر للأسبوع الثالث على التوالي، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.