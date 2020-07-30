شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة توافر خامات إنتاج الأكواب الورقية خلال سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مجدي حنا أحد المصنعين وعضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، انتهاء أزمة ارتفاع أسعار خامات المنتجات الورقية خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى توقيع عدد من عقود استيراد خامات الإنتاج وستدخل بوفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة وهو ما سيخلق وفرا كبيرا بالأسواق وكذلك سيؤدى إلى هبوط الأسعار.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن دورة استيراد خامات إنتاج المنتجات الورقية تأثرت بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا، وخلال الفترة من فبراير إلي يوليو 2020 تعاني المصانع المنتجة المنتجات الورقية من توافر الخامات عالمياً، إضافة إلى ارتفاع سعرها نتيجة زيادة الطلب العالمي عليها، لكن الأزمة في طريقها للحل مع توجه الحكومة للمساعدة في توفير خامات الإنتاج لكافة المصنعين.

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وأشار إلى أن هناك 3 أسباب رئيسية ساهمت في ارتفاع أسعار خامات إنتاج الاكواب الورقية ومن ثم ارتفاع أسعارها، وأبرزها أن الطلب تضاعف بشكل لافت مع تخفيض الحكومة الإجراءات الاحترازية وعودة العمل بالمقاهي والكافيهات والمولات الكبيرة، ثانيا تراجع التوريد من الخارج خاصة من دول أوروبا وهي مصدر الخامات نتيجة ارتفاع الطلب هناك بشكل غير مسبوق، اخيرا عدم استعداد المصانع لتلبية احتياجات السوق بهذه الدرجة الأمر الذي دفع كثير من المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وأكد أن دورة الاستيراد لن تطول فى حالة توافر الخامات بالخارج د، فهناك اعتماد على دول مثل ايطاليا والمانيا في توفير الخامات وهذه الدول شهدت تعثر كبير نتيجة جائحة فيروس كورونا.