شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية عقب اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو 13.1% مقابل 2.1% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 7.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 12.5% في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 6.0%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة تصريح البناء والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 41.7% في أيار/مايو، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 31.8 مقابل 29.8 في تموز/يوليو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان لاستراليا مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 4.9% مقابل 15.8% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.0%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن استراليا صدور مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 1.9% مقابل 1.0% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات من التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.5%.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، كما تابعنا تأكيد محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.21% ليخسر 3.25 نقطة ويصل إلى المستوى 1,545.79، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.05% ليربح 11.18 نقطة ويصل إلى المستوى 22,408.29.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.17% ليربح 7.85 نقطة ويصل إلى المستوى 4,686.86، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.24% ليربح هو لأخر 7.99 نقطة ويصل إلى المستوى 3,302.54.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.97% ليربح 242.58 نقطة ويصل إلى المستوى 25,125.72، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.20% ليربح هو الأخر 4.53 نقطة ويصل إلى المستوى 2,267.69.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.64% ليربح 74.15 نقطة ويصل إلى المستوى 11,673.59، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.75% ليربح هو الأخر 45.01 نقطة ويصل إلى المستوى 6,051.40.