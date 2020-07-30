شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الاتصالات: زيادة مراكز الاتصالات إلى 2500 مركز على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس شعبة مراكز الاتصالات إيهاب سعيد، لليوم السابع، إن عدد مراكز الاتصالات على مستوى الجمهورية وصل إلى نحو2500 فرع تقدم خدمات شحن فواتير التليفون وشحن الأرصدة إضافة إلى خدمات الأحوال المدنية مثل إصدار شهادة ميلاد والوفاة ووثيقة زواج وإصدار الباسبور وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق لسداد الإلكترونى للخدمات عبر المحمول. وأضاف أن الشعبة تهدف لخدمة الناس وتوفير الوقت والجهد والتكاليف المادية لهم.

وتتكون الشعب التجارية من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة، ومسددين لاشتراك الغرفة وممن تقدموا بطلبات انضمام للجمعيات العمومية أو الترشيح للمجلس ويعتبرون أعضاء الجمعية العمومية ولايجوز لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة الشُعبة.

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وينظم أعمال الشعب التجارية لائحة الشعب النوعية بالغرف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003.

وتهدف الشعب الى تنظيم العمل واقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة، و التعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم، والمشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء أو بينهم وبين الأفراد وبحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ومن ضمن الأهداف أيضا العمل على حل المشكلات التي تعترض نشاطها والسعي إلى تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط و التعرف على الأسواق الداخلية ودراسة موقف السلع محل نشاطها والعرض لمجلس إدارة الغرفة ، و إقامة المعارض ومنافذ البيع الجماعية والمشاركة فيها بعد موافقة الغرفة بهدف الترويج والتسويق وخلق المنافسة السعرية لصالح المستهلك عملاً على انضباط الأسواق بعد موافقة الغرفة.